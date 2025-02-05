Около 1 тыс домов подключили к газу в Подмосковье в рамках соцгазификации в январе

В январе специалисты подмосковной газораспределительной компании «Мособлгаз» подключили к газу около 1 тыс домовладений Подмосковья. Всего в 2025 году планируется подключить к газу 18 тысяч домовладений по президентской программе социальной газификации, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«Социальная газификация — это не просто подключение домов к газу, это подключение людей к комфорту, теплу и уверенности в завтрашнем дне. Президентский проект, который мы реализуем на протяжении нескольких лет, способствует улучшению качества жизни в регионе. На этот год у нас большие планы — только за январь провели газ в тысячу домовладений Подмосковья. Не будем сбавлять темпы, чтобы «голубое топливо» пришло в дома как можно большего количества жителей», — сказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Юбилейное подключение состоялось в доме многодетной семьи Говоровых из деревни Назарьево Павлово-Посадского городского округа. Супруги проживают в частном доме с четырьмя детьми.

«В доме живем три года, топились электричеством и в самый холодный месяц зимы платили более 20 тысяч рублей. Горячей воды на всех не хватало из-за мощности котла: мылись чуть теплой. С газом улучшилось все — и отопление, и горячая вода! Стало намного теплее, а с водой мы все не нарадуемся теперь», — рассказал Елена Говорова.

В феврале «Мособлгаз» приступил к строительству газораспределительных сетей по программе догазификации в 96 населенных пунктах в 28 округах Подмосковья.

Для того, чтобы провести газ в свой дом, жителям региона необходимо подать заявку на Социальную газификацию по ссылке.

Также в Подмосковье действуют дополнительные меры поддержки на газификацию для нескольких категорий граждан. Узнать о них подробней можно по ссылке.

В случае, если жителям положены льготы на газификацию, заявку необходимо подать через региональный портал Госуслуг.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.