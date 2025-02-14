«Нужно заморозить тарифы»: Миронов предложил проверить сферу ЖКХ

Депутат Миронов заявил, что вся система ЖКХ России находится в частных руках

Председатель партии, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил заморозить на ближайшие 3 года тарифы ЖКХ и провести аудит.

«Практически вся система ЖКХ находится в частных руках», — сказал Миронов в эфире радио Sputnik.

По его словам, ему трудно представить, чтобы частная компания занималась заменой трубой или ремонтами. Единственный способ остановить сейчас рост цен на ЖКХ — это заморозить тарифы.

Миронов также подчеркнул, что «люди не понимают, за что они должны платить». Часто управляющие компании оказывают некачественные услуги.

Ранее кандидат экономических наук Игорь Балынин рассказал, как россиянам снизить расходы на коммунальные услуги до 40%. Во-первых, стоит проанализировать свои паттерны использования воды и электроэнергии, очень важно следить за показаниями счетчиков. Также можно больше использовать электричества ночью, когда тарифы самые низкие: это уменьшит затраты.