Россиянам ответили, как снизить расходы на коммунальные услуги до 40%

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Экономист Балынин: для экономии на ЖКХ нужны точные счетчики и анализ

Кандидат экономических наук Игорь Балынин поделился рекомендациями для россиян, которые хотят снизить свои расходы на коммунальные услуги до 40%, сообщает Газета.ru .

Первый шаг — проанализировать свои коммунальные расходы за последние три года, чтобы выявить паттерны использования воды и электроэнергии. Балынин подчеркнул важность наличия счетчиков, позволяющих точно измерять потребление.

Второй совет касается применения сниженных тарифов, зависящих от времени суток. Экономист предложил перенести использование электричества на ночное время, когда тарифы самые низкие, для уменьшения затрат.

Третьим пунктом является возможность уменьшить оплату за вывоз мусора в случае отсутствия дома более пяти дней. Например, если человек отсутствовал 20 дней в январе, оплачивать нужно только за 11 дней, что дает значительную экономию.

Балынин также предупредил о последствиях несвоевременной оплаты, включая пени и возможное отключение услуг.

«Следование данным советам позволяет сокращать свои расходы на коммунальные услуги, потребляемые по счетчикам, до 40%», — заключил эксперт.