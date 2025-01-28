Новый дом для переселенцев в Дмитрове получил надежное электроснабжение

В поселке Деденево Дмитровского округа был построен новый многоквартирный дом, предназначенный для переселенцев из аварийного жилья. Этот пятиэтажный дом, расположенный на улице Заречная, станет новым домом для 41 семьи. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты северного филиала «Россети Московский регион» обеспечили его надежным электроснабжением, выдав 127 кВт мощности. Для надежного электроснабжения была построена комплектная трансформаторная подстанция (КТП) мощностью 320 кВА, оснащенная двумя силовыми трансформаторами по 160 кВА каждый. Кроме того, были проложены два участка кабельной линии напряжением 10 кВ общей протяженностью 1 082 метра.

Работы по подключению дома проводились в рамках Федеральной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Новый дом подключен к сетям компании по второй категории надежности, что означает его подключение от двух различных источников электроснабжения. Это решение обеспечивает резервирование электроснабжения, гарантируя бесперебойную подачу электроэнергии и комфорт для будущих жильцов.

«Обеспечение нового дома для переселенцев из аварийного жилья необходимой электроэнергией — это важная работа по созданию комфортных условий для граждан. Благодаря усилиям специалистов «Россети Московский регион», 41 семья сможет переехать в безопасное и надежное жилье», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.