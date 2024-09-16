Новую систему отопления установили в гимназии № 2 Зарайска

В гимназии № 2 Зарайска провели замену старых батарей и труб. До начала отопительного сезона возникла необходимость в замене всей системы отопления из-за обнаруженной в гимназии серьезной проблемы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Летом в Зарайске прошла масштабная подготовка теплосетей к зиме. Коммунальные службы промыли и проверили избыточным давлением все здания, включая нежилые.

Среди объектов образования больше всего проблем оказалось в гимназии № 2 — самой крупной школе в Зарайске, где учится более 800 детей. Во время опрессовки отопления течи были обнаружены буквально на всех этажах.

На объект приехали представители министерства образования Московской области. Совместно с администрацией Зарайска они разработали план действий. Быстро получить субсидию из областного бюджета не удалось, поэтому ремонт был проведен за счет средств муниципалитета.

Рабочие полностью заменили старые металлические трубы на пластиковые. Вместо громоздких коллекторов были установлены современные радиаторы. Однако при ремонте обнаружили новую проблему — подоконники.

«Подоконники здесь очень широкие, и раньше они опирались о коллекторы. Сейчас их нет, и поэтому мы должны были подумать, как их усилить», — рассказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

В итоге теперь у каждого подоконника есть армирование, а радиаторы и трубы спрятаны в специальных декоративных решетках, которые не мешают теплу поступать в помещение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.