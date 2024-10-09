Новая попытка отремонтировать улицу: власти Кемерова ищут надежного партнера
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Власти Кемерова ищут подрядчика для ремонта дороги на улице Терешковой, от проспекта Химиков до улицы 62 проезд. Тендер был опубликован на сайте госзакупок, срок подачи заявок завершился, сообщает Сiбдепо.
Начальная цена контракта составляет 467 663 145,13 рубля, а результаты определения поставщика станут известны 9 октября.
Глава Кемерова Дмитрий Анисимов сообщил о ситуации в прямом эфире на телеканале «Россия 24». Подрядчик, который выиграл тендер и начал работы по демонтажу, фактически бросил проект. В связи с этим власти решили переторговывать объект, чтобы выбрать нового подрядчика, который более ответственно подойдет к работе.
«Задача минимум, которая стоит перед службами города, это восстановить дорожное покрытие хотя бы в нижних слоях до зимнего периода, чтобы можно было комфортно ездить», — добавил Анисимов.
Ранее в Кемерове в девятиэтажном доме на Ленинградском проспекте произошел пожар. ЧП возникло из-за неосторожного обращения с огнем.