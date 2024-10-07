Мусоропровод загорелся в жилом доме Кемерова. Жильцы успели эвакуироваться

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В Кемерове из-за пожара в жилом доме эвакуировались взрослые и дети

В Кемерове в девятиэтажном доме на Ленинградском проспекте произошел пожар. ЧП возникло из-за неосторожного обращения с огнем, сообщает «Ciбдепо» со ссылкой на кузбасское управление МЧС.

Сообщение о возгорании мусоропровода поступило на диспетчерский пульт в 04:10 понедельника.

Во время пожара 30 человек, среди которых были двое детей, успели эвакуироваться до прибытия пожарных. На первых этажах здания образовался густой дым.

Возгорание удалось ликвидировать через 15 минут после поступления сообщения о ЧП. В тушении огня принимали участие 12 сотрудников экстренных служб и 4 пожарные машины.

Ранее сотрудники МЧС РФ успешно ликвидировали пожар в одноэтажном здании склада на Рябиновой улице в Москве.