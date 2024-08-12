Названы основные критерии подготовки домов Подмосковья к зиме

При подготовке домов к зиме в Подмосковье акцент делают на 4 пунктах

Акцент при подготовке к осенне-зимнему периоду делают на проверке теплоизоляции, опрессовке тепловой сети, осушении подвала и закрытии теплового контура, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.

«Это прежде всего чердаки. Особенно с верхним разливом отопления», — сказал Владислав Мурашов в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.