В Подмосковье МКД подготовят к новому отопительному сезону до октября

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с правительством региона и главами округов вопрос подготовки многоквартирных домов (МКД) к новому отопительному сезону, по его поручению, все дома будут готовы к осенне-зимнему сезону до октября, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

По поручению Воробьева, к новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома. У нас свыше 50 тыс МКД, важно предложить более проактивный, своевременный подход в подготовке тех домов, которые находятся в зоне риска. Эту работу нужно делать оперативно, чтобы иметь больше времени по наведению порядка в подвале, замене труб или в таких нюансах, как индивидуальные тепловые пункты и прочие коммуникации», — сказал Андрей Воробьев.

В настоящее время в Московской области находится самое большое количество многоквартирных домов в стране. Все 53 534 дома до октября планируют подготовиться к отопительному сезону.

Во время подготовки к новому отопительному сезону специалисты уделяют большое внимание домам, возведенным до 1990-х годов. Такой жилой фонд занимает примерно 70% от всех МКД в регионе, и именно по таким объектам больше всего фиксируется жалоб.

Специалисты начали использовать новый способ подготовки к отопительному сезону в Подмосковье. С этого года за каждым МКД закреплен специальный инспектор, а представители Министерства по содержанию территорий и госжилищному надзору региона вместе с советами домов проводят обходы, в ходе которых фиксируются все жалобы и затем принимаются в разработку.

«Мы начали обходы домов с августа. Привлекли 200 наших инспекторов и еще столько же инспекторов от МКД. И вот такая группировка в составе 400 человек обходит у нас самые проблемные дома и заносит все замечания в систему «Проверки Подмосковья». Муниципалитеты по всем МКД делают паспорта готовности, которые мы также проверяем. На заключительном этапе инспекторы повторно выйдут на каждый дом, где были выявлены замечания, и проверят, как была проведена работа. Задача – устранить все замечания до октября», – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.

По готовности объекта к новому отопительному сезону инспекторы убедятся в том, что установленное электрооборудование исправно, подвалы сухие, а теплоизоляция на трубопроводах ГВС надежна. Эксперты будут проверять объекты по 24-м пунктам из специально подготовленного списка.

«Отмечу, что акты подготовки МКД к зиме без подписей управдомов мы принимать не будем. Люди должны понимать, в каких домах им предстоит встречать зиму, и в данном случае управдома являются нашими помощниками», – добавил вице-губернатор Московской области – министр энергетики региона Евгений Хромушин.

Во время обхода будут проверять дома до пяти этажей, год постройки – до 1990. Также инспектировать будут дома, на которые жалуются их жильцы. В общей сложности в первые обходы до 1 сентября проверят около 32 тыс. МКД. А повторные инспекции по этим же домам пройдут до 1 октября.

Определены и сроки устранения неисправностей: внутренние инженерные сети, тепловой контур, подтопление подвалов – 5 дней, крыша – 1 день.