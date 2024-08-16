Названа причина массового блэкаута в Приморском крае

В электросетевой компании ДРСК, работающей на территории пяти регионов Дальнего Востока, объяснили причину массового отключения электроэнергии в Приморском крае.

«Действием противоаварийной автоматики отключилась ВЛ-500 Приморская ГРЭС — Хехцир-2 МЭС Востока. Предварительная причина — технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС Сибирской генерирующей компании», — сообщила пресс-служба ДРСК.

Энергетики компании готовились набрать нагрузку на линии ДРСК. Это произошло сразу после того, как было подано напряжение на ВЛ-500 Приморская ГРЭС — Хехцир-2 МЭС Востока.

Плановая тренировка энергетиков по отработке нештатной ситуации с аварийным отключением высоковольтной линии электропередачи привела к тому, что без света остались Владивосток и весь Приморский край.

Позже подачу электроэнергии удалось восстановить. Сейчас в населенных пунктах после блэкаута появляется свет. Мощность постепенно возвращается к прежним значениям. Поломку обещают устранить в течение 1,5 часов.