Назван топ-5 подмосковных округов по зарплатам для работников сферы ЖКХ

Самые высокие зарплаты в ЖКХ в Подмосковье предлагают в Долгопрудном и Ленинском

Долгопрудный, Ленинский, Королев, Кашира, Реутов вошли в топ-5 округов по уровню зарплат близкой к рыночной для работников в сфере ЖКХ, сообщил зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

«Указаны муниципалитеты, которые своим МБУ зарплату довели до близкой к рыночной, — Долгопрудный, Ленинский, Королев, Кашира, Реутов. Зарплаты фактически приближаются к 60 тыс. руб. Сейчас это примерно 55-60 тыс. руб. — это уже такой сформировавшийся рынок труда по этой категории работников», — сказал Владислав Мурашов в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее губернатор подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.