Андрей Воробьев: нужно максимально включиться в работу по поиску персонала в ЖКХ

Необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он добавил, что поэтому стоит задача: максимально включиться в работу по поиску и найму персонала.

Ранее губернатор отмечал, что на территории Московской области важно обновить систему электроснабжения. По словам главы региона, высокие температуры летом предполагают большое потребление электричества. И здесь так же, как и зимой, нужно провести все необходимые мероприятия.