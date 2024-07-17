В Подмосковье не сбрасывают со счетов все мероприятия, связанные с электроснабжением. По словам главы региона, высокие температуры предполагают большое потребление электричества. И здесь так же, как и зимой, нужно провести все необходимые мероприятия.

«Знаю, что Мособлэнерго и „Россети“ реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно так же об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор в ходе совещания с руководящим составом правительства области и главами округов.

Ранее Воробьев заявил, что те, кто отстает по работам в сфере ЖКХ, должны своевременно предупреждать об этом.