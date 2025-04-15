На портале госуслуг Подмосковья можно подать заявку на возобновление подачи газа

В Московской области в ходе эксперимента по внедрению электронного документооборота в газовой сфере запущены еще две услуги на региональном портале. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Теперь жители Московской области могут на региональном портале подать заявки на возобновление подачи газа и поверку газовых счетчиков. Этот способ обращения дает пользователям два значительных преимущества: выбор удобной даты проведения работ и возможность подписать акт выполненных работ прямо в личном кабинете на регпортале с использованием Госключа», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Новые услуги доступны на портале госуслуг Московской области в разделе «Дом и ЖКХ». Воспользоваться ими могут собственники частных домов и квартир в многоэтажках. Для этого необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и выбрать желаемую дату проведения работ.

После подачи электронной заявки с заявителем свяжется сотрудник АО «Мособлгаз» по указанным контактным данным, чтобы подтвердить дату проведения работ или перенести ее в случае необходимости.

Услуги по вызову мастера для возобновления подачи газа или поверке приборов учета предоставляются бесплатно. Оплата за непосредственное проведение работ осуществляется согласно прейскуранту АО «Мособлгаз».

Акт о выполненных работах направляется в личный кабинет заявителя на регпортале. Его необходимо подписать электронной цифровой подписью в течение 7 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.