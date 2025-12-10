На подмосковном КПО завершили изоляцию полигона

На комплексе по переработке отходов «Восток», расположенном в Егорьевске, завершены работы по изоляции тела полигона. Полностью укрыты геомембраной первая и вторая карты, их стыки, технологическая дорога и дополнительные участки. Этот слой станет непреодолимым барьером, предотвращающим проникновение атмосферных осадков в толщу отходов и исключающим распространение запаха. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Всего изолирующим материалом покрыто 267 тыс. кв. м. Основной объем — 239 тыс. кв.м — приходится на сами карты-накопители. Еще 28 тыс. кв.м составили работы по укрытию дороги и дополнительных участков, потребовавшихся из-за изменения рельефа после естественной осадки отходов.

В настоящее время бригады перешли к следующим операциям. Идет сварка анкерных креплений, фиксирующих мембрану, и активное обустройство дренажной системы поверх геомембраны. Эта система предназначена для быстрого отвода дождевых и талых вод. Так, подрядчиками уже уложено порядка 1 800 метров дренажных труб, осталось смонтировать менее 100 метров из 1 900 запланированных.

Параллельно специалисты ведут пуско-наладочные работы основного и вспомогательного технологического оборудования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил главе государства Владимиру Путину о том, что на территории Московской области было закрыто 39 полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). Сейчас идет активная рекультивация, на 17 объектах этот процесс полностью завершен.