«Мособлводоканал» на выходных улучшил водоснабжение на 62 коммунальных объектах

За прошедшие выходные сотрудники «Мособлводоканала» провели комплексные работы по улучшению водоснабжения и водоотведения на 62 объектах в регионе. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В числе проведенных работ:

восстановление сетей водоснабжения по адресам: г. Орехово-Зуево, ул. Кооперативная, г. Электрогорск, 2й пр. Пушкина, д. Губино, ул. 2 Ленинская, д. Мизиново, ул. Набережная;

проведение ремонта в водопроводных колодцах: г. Шатура, Электросталь и с. Середниково;

промывка канализационных сетей и коллекторов: д. Кабаново, г. Ликино-Дулево и Орехово-Зуево;

проведены работы по хлорированию и промывки насосных фильтров на водопроводной насосной станции в г. Электрогорск;

ремонт и замена насосного оборудования на канализационных насосных станциях и очистных сооружениях в г. Павловский Посад, Ликино-Дулево, Куровское, Электросталь, Лосино-Петровский, Шатура, п. Медное-Власово и Аничково Лосино-Петровского г. о.

Особое внимание уделено сетям водоотведения. Проверены внутриквартальные сети и восстановлена проходимость более 40 участков канализации, в том числе:

г. Орехово-Зуево: ул. Кооперативная, Мадонская, Аэродромная, Галочкина;

г. Ликино-Дулево: ул. Володарского, 1 Мая;

г. Дрезна: ул. 1 Ленинская и 2 Ленинская;

г. Рошаль: ул. 3-го Интернационала, Свердлова, Первомайская;

г. Шатура: ул. Энергетиков, Жарова, Ильича и пр. Ильича;

г. Лосино- Петровский: ул. Суворова, Набережная, Заводская;

г. Электрогорск: ул. Ленина.

Помимо этого, коммунальные службы в ежедневном режиме осуществляют контроль и чистку насосов на временных станциях перекачивания стоков в Орехово-Зуевском и Лосино-Петровском округах.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.