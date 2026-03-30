Мособлгаз проведет 62 встречи с жителями юга Подмосковья

Газовые участковые Мособлгаза в апреле проведут 62 встречи с жителями южного Подмосковья и расскажут о правилах безопасного использования газа. Мероприятия пройдут в Видном, Зарайске, Домодедове, Кашире, Подольске, Серпухове, Ступине, Чехове и Серебряных Прудах, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

На встречах специалисты разъяснят требования газовой безопасности и ответят на вопросы жителей. Формат еженедельных собраний позволяет напрямую обсудить эксплуатацию оборудования и меры профилактики возможных происшествий.

Газовый участковый — это сотрудник газовой службы, который контролирует состояние и обслуживание оборудования на закрепленной территории. Он взаимодействует с жителями и обеспечивает безопасную эксплуатацию газовых приборов в многоквартирных и частных домах.

Узнать, кто является газовым участковым по конкретному адресу, а также уточнить дату технического обслуживания можно на сайте Мособлгаза. Там же доступна форма для обратной связи по итогам проведенных работ.

При запахе газа необходимо немедленно звонить по номеру 112. Специалисты напоминают, что безопасное использование бытового газа требует совместной ответственности поставщика и потребителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.