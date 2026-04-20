Мособлгаз построил газовые сети в деревне Власово в Подмосковье

В деревне Власово Орехово-Зуевского округа завершили строительство внутрипоселковых газовых сетей по программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года». Объект ввели в эксплуатацию в конце января 2026 года, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Специалисты построили более 2 километров новых газовых сетей. Руководство АО «Мособлгаз» провело встречу с жителями деревни, в которой приняли участие около 20 человек. На ней обсудили подготовку домов к подключению, порядок подачи заявок и действующие льготы.

«Все строительно-монтажные работы выполнены — построено более 2 километров новых газовых сетей. Объект сдан в эксплуатацию в конце января этого года. На следующей неделе ожидается приезд представителя подрядной организации, который оценит объем работ по благоустройству территории. При благоприятных погодных условиях подрядчик незамедлительно приступит к выполнению задач. Как только жители начнут подавать первые заявки, стартует строительство газопровода до границ участков заявителей», — пояснил начальник службы технологического присоединения АО «Мособлгаз» Сергей Черкашин.

Реализация проекта позволит жителям Власово подключиться к природному газу и воспользоваться мерами социальной поддержки в рамках программы догазификации. Подать заявку можно на сайте АО «Мособлгаз»: https://lkk.mosoblgaz.ru/lkk3/public/connection_map

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил информировать жителей СНТ о программе соцгазификации. Он напомнил, что президентская программа по газификации была расширена и на СНТ.

«Большая работа предстоит, есть приоритезация газификации СНТ. Мы все видим, что СНТ сегодня живут полной жизнью не только летом, но и зимой», — заявил губернатор.