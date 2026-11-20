Мособлгаз подключил 1200-е домовладение в городском округе Мытищи по президентской программе догазификации. Юбилейным стал дом в деревне Сорокино, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Сотрудники Мособлгаза завершили подключение дома в деревне Сорокино городского округа Мытищи. Проведенные работы позволили семье подготовиться к зиме с газоснабжением. Этот дом стал 1200-м домовладением, подключенным в округе по президентской программе.

Программа догазификации предусматривает строительство газопроводов до границ земельных участков без привлечения средств жителей.

Для прокладки газопровода внутри участка и подключения дома можно заключить комплексный договор с Мособлгазом. Он включает проектно-изыскательские работы, в том числе проектирование трассы газопровода, строительно-монтажные работы в границах участка, техническое обслуживание газового оборудования и поставку газа. Такой договор позволяет получить необходимые услуги в режиме «одного окна».

Подать заявку на участие в программе можно через интерактивную карту газификации или на сайте Мособлгаза.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.