Мособлгаз обслужил 70 тыс домов в Подмосковье с начала года

Специалисты Мособлгаза с начала 2026 года провели техническое обслуживание газового оборудования в 70 тыс. частных домов Подмосковья. С 1 марта в России действуют новые правила проведения ТО, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

С начала года специалисты Мособлгаза выполнили техническое обслуживание газового оборудования у 70 тыс. абонентов частного сектора Подмосковья. Компания напоминает, что по закону ответственность за безопасное использование газа в индивидуальных домах несут собственники. Они обязаны поддерживать внутридомовое газовое оборудование в исправном состоянии.

С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в правилах техобслуживания плит, котлов и колонок. Теперь такие работы вправе выполнять только газораспределительные организации, которые транспортируют природный газ в жилые дома или обслуживают подводящие сети.

Договоры на ТО, заключенные до 1 марта 2026 года, необходимо привести в соответствие с новыми требованиями. Если договор отсутствует, его нужно заключить с АО «Мособлгаз» до 31 декабря 2026 года. При отсутствии договора поставщик вправе приостановить газоснабжение даже при своевременной оплате. Подачу газа возобновят после заключения договора на ТО ВДГО или ВКГО и оплаты расходов на отключение и подключение.

Оформить договор можно через портал РПГУ. После подачи заявки Мособлгаз направит проект документа для подписания электронной подписью и согласует с абонентом дату проведения работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.