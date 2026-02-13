Мособлгаз начал газификацию деревни Ильино в Воскресенске

Мособлгаз приступил к строительству газораспределительных сетей в деревне Ильино городского округа Воскресенск, где ранее не было газовой инфраструктуры, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

В деревне Ильино городского округа Воскресенск стартовали работы по строительству газораспределительных сетей. Населенный пункт впервые подключат к газу в рамках региональной программы газификации.

В Ильино планируется проложить более 8 километров сетей высокого и среднего давления, а также установить газорегуляторный пункт. После завершения строительно-монтажных работ и оформления новых газопроводов жители смогут подключить газ к своим домам по Президентскому проекту «Социальная газификация».

Региональная программа газификации реализуется в Московской области с 2005 года. За это время газ появился в сотнях ранее не газифицированных поселений Подмосковья. В 2025 году в городском округе Воскресенск построили газовые сети в деревнях Глиньково и Бочевино, где уже началась догазификация. В 2026 году газ проведут также в деревнях Субботино и Берендино.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.