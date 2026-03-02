Мособлгаз изменил порядок техобслуживания газа в Подмосковье

Новые правила технического обслуживания газового оборудования вступили в силу в Подмосковье с 1 марта 2026 года. Работы теперь могут выполнять только газораспределительные организации, а владельцам частных домов необходимо перезаключить договоры до конца года, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

С 1 марта 2026 года в России вступили в силу изменения законодательства о безопасном использовании газа. В Московской области техническое обслуживание вправе проводить только газораспределительные организации, которые транспортируют природный газ в многоквартирные и жилые дома либо обслуживают подводящие газораспределительные сети. В регионе такие функции выполняет АО «Мособлгаз».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.