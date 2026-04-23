Ямальцы закупились ядами

Ямальцы купили почти тысячу средств с ядами через почту

Жители Ямала с начала 2025 года приобрели в почтовых отделениях почти тысячу безрецептурных средств, включая препараты с пчелиным и змеиным ядом, сообщает «Север-Пресс» .

Наибольшим спросом в «Витринах здоровья» пользовались гель-бальзамы с пчелиным ядом, акульим жиром и ядом гюрзы — змеи из семейства гадюковых. Проект особенно востребован в сельской местности.

«„Витрины здоровья“ востребованы в почтовых отделениях, особенно в сельских территориях. Так мы обеспечиваем жителям ЯНАО доступ к необходимым профилактическим средствам в шаговой доступности и помогаем пополнять домашние аптечки безрецептурными товарами», — сообщила директор окружного управления федеральной почтовой связи Ольга Минина.

Меньший интерес покупатели проявили к крем-бальзамам с сабельником, ядом скорпиона и двойным экстрактом пиявки. Всего с начала 2025 года по апрель 2026 года в регионе через почтовые отделения приобрели почти тысячу таких товаров.

Ранее сообщалось, что с начала года жители ЯНАО получили более 28 тысяч посылок из интернет-магазинов. Чаще всего онлайн-заказы оформляют в Яр-Сале, Мысе Каменном и Новом Порту.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.