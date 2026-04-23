Полицейский из Подмосковья похитил украшения на 4 млн у обвиняемого в краже
Фото - © Svet / Фотобанк Лори
Подмосковный полицейский переквалифицировался в похитителя драгоценностей. Украшения он украл из машины обвиняемого в краже, сообщает ТАСС.
По данным следствия, 14 апреля правоохранители в рамках расследования уголовного дела осмотрели автомобиль задержанного, который обвинялся в краже. В нем были обнаружены похищенные ювелирные изделия на 4 млн рублей.
В этот же день оперуполномоченный тайно забрал изъятые драгоценности. Теперь полицейскому вменяют п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (тайное хищение имущества в особо крупном размере) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности).
Правоохранителю избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий на 27 суток, до 17 мая 2026 года.
