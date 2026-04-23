Полицейский из Подмосковья похитил украшения на 4 млн у обвиняемого в краже

Подмосковный полицейский переквалифицировался в похитителя драгоценностей. Украшения он украл из машины обвиняемого в краже, сообщает ТАСС .

По данным следствия, 14 апреля правоохранители в рамках расследования уголовного дела осмотрели автомобиль задержанного, который обвинялся в краже. В нем были обнаружены похищенные ювелирные изделия на 4 млн рублей.

В этот же день оперуполномоченный тайно забрал изъятые драгоценности. Теперь полицейскому вменяют п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (тайное хищение имущества в особо крупном размере) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности).

Правоохранителю избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий на 27 суток, до 17 мая 2026 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.