МосОблЕИРЦ возвращает 3% за оплату ЖКУ через СБП

Более 30 тыс. клиентов МосОблЕИРЦ воспользовались новым предложением и получили кешбэк за оплату жилищно-коммунальных услуг через Систему быстрых платежей. Общая сумма возвращенных средств уже превысила 12 млн рублей, сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Вернуть на свой счет 3% от суммы платежа могут абоненты, которые в течение четырех месяцев до старта акции не пользовались СБП для расчетов за ЖКУ или делают это впервые. Для получения кешбэка оплатить услуги можно несколькими способами: через личный кабинет, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», на сайте расчетного центра, нажав на кнопку «Оплатить квитанцию онлайн», или же отсканировав QR-код СБП на бумажной квитанции.

Деньги возвращаются на счет практически моментально после проведения платежа. Важное условие: участником программы лояльности «Привет!»можно стать, зарегистрировавшись по специальной ссылке. Кешбэк начисляется за первые пять транзакций, совершенные в период действия акции.

Акция, организатором которой выступает АО «Национальная система платежных карт», продлится с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Более подробно с условиями можно ознакомиться по ссылке.