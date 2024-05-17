Москвичи могут посмотреть график отключения воды на обновленном сервисе

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В Москве профилактические гидравлические работы перенесли с 14 на 20 мая в связи с погодными условиями, для удобства горожан на городском портале появился сервис с актуальным графиком отключения горячей воды, с которым может ознакомиться каждый желающий.

Ежегодно в России сразу после окончания отопительного сезона специалисты проводят профилактические работы и выясняют, в каком состоянии находятся коммунальные сети и требуется ли ремонт.

Согласно установленным законом нормативам, срок отключения горячей воды в жилых домах не должен превышать 14 дней. Практика показывает, что московские специалисты успевают провести все необходимые манипуляции за 10 суток.

Проверка состояния коммунальных сетей перед новым отопительным сезоном является обязательной процедурой, чтобы в период холодов в жилье горожан бесперебойно поступало тепло и горячая вода.

Обновленные данные размещены и на интернет-ресурсах ПАО «МОЭК»: moek.ru и online.moek.ru.

Жители Подмосковья также могут ознакомиться с графиком отключения горячей воды в своих домах на специальном портале. С начала его работы, на сайт зашли 5,6 млн человек.