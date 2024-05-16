Подмосковный онлайн сервис отключений воды и отопления посетило 5,6 млн жителей

Более 5,6 млн жителей Подмосковья воспользовались «Картой коммунальных услуг» за все время работы онлайн-сервиса, который предоставляет жителям региона в режиме реального времени информацию о датах включения и отключения отопления, графики планового отключения горячей воды, телефоны управляющих компаний, поставщиков ресурсов и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

«В мае этого года мы фиксируем повышенную активность пользователей карты — ее посетило почти 400 тыс. человек, что связано с окончанием отопительного сезона и предстоящим плановым отключением горячего водоснабжения для ежегодной профилактики. В основном более 3,7 млн человек пользуются сервисом с мобильного устройства, остальные — со стационарного компьютера», — сообщил вице-губернатор, министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Он также отметил, что сервис «Карта коммунальных услуг» не требует никакой регистрации, на ней отражено более 54 тыс. многоквартирных домов региона с возможностью поиска по муниципалитету, улице и номеру дома.

«Сервис создан по поручению губернатора Московской области в 2020 году. На карте жителям доступна полезная и актуальная информация о датах включения и отключения отопления, графики планового отключения горячей воды, телефоны управляющих компаний, поставщиков ресурсов. Кроме того, на карте можно найти информацию о датах проведения техоблуживания газового оборудования, наименование и телефон специализированной организации, которая будет его проводить и многое другое», — сообщил Евгений Хромушин.

Существует также опция подписки на «Карту коммунальных услуг», подписавшиеся жители получают уведомления о плановых отключениях за месяц, неделю и день до даты отключения.

Интерактивный сервис «Карта коммунальных услуг» доступен по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.