Московский субботник перенесли из-за снега на 19 апреля

12 апреля в Москве должен был пройти городской субботник, однако из-за обилия осадков его перенесли на 19 апреля, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

«Снега в парках и скверах больше, чем в Новый год», — отметил Собянин.

Мэр надеется, что на следующей неделе погода в Москве изменится в лучшую сторону.

Во время субботника в столице будут приводить в порядок городские территории, дома и дворы, дороги, мосты и т. д. В мероприятии могут принять участие все желающие.

Ранее в Москве выросли огромные сугробы. Появившийся снежный покров гораздо выше климатической нормы для апреля. По словам синоптиков, снег в столице растает к 15–16 апреля.