Синоптик Леус: снег в Москве растает к 15–16 апреля

В Москве выпавший в апреле снег под влиянием дневных температур начал таять. За последние сутки высота сугробов уменьшилась на 4 см и стала составлять 12 см, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

В настоящее время имеющийся снежный покров в российской столице на 60% выше климатической нормы для 10 апреля. Для этой даты снежный покров должен составлять 7 см, но на данный момент, по данным базовой метеостанции Москвы ВДНХ, высота осадков зафиксировалась на 12 см.

В дальнейшем снег продолжит таять, так как в дневное время будут устойчивые положительные температуры и небольшие осадки в виде дождя. В течение дня 10 апреля воздух прогреется до +5 градусов, а 13 апреля днем будет +8 градусов. С 14 апреля начнет теплеть, и воздух прогреется выше отметки +10 градусов, а 15 апреля потеплеет до +15 градусов.

«По нашим прогнозам, столица распрощается со снежным покровом к 15–16 апреля», — заявил Леус.

Ранее сообщалось, что в Москве в связи с гололедицей ввели «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение синоптиков будет действовать до 13 апреля до 02:00.