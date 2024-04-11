МОС АВС проверила систему канализования в Воскресенском округе

По указанию министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области специалисты аварийно-восстановительной службы ГКУ МО «МОС АВС» проверили работу системы канализования в доме № 2 на ул. Зеленой в поселке Виноградово Воскресенского городского округа.

На момент проверки работа местной канализационно-насосной станции и самотечного коллектора осуществляется с нарушениями: приемная камера КНС засорена, канализационные колодцы у дома и самотечный коллектор находятся на подпоре, подвалы домов № 2 и № 3 подтоплены канализационными стоками и грунтовыми водами.

По информации жителей, из-за высокого уровня грунтовых вод в весенне-летний период периодически происходит подтопление подвалов домов на улице Зеленой.

Сотрудниками УК «Наш Дом Воскресенск» организована перекачка стоков и грунтовых вод из подвалов домов № 2 и 3 в дренажную канаву, дополнительно силами МУП «БЖКХ» производится откачка стоков из колодцев автомашиной КО-560 с вывозом и сливом их на очистные сооружения.

На основании результатов проверки администрации Воскресенского округа рекомендовано организовать контроль за проведением работ по очистке и промывке приемной камеры на КНС и восстановлению работоспособности самотечного канализационного коллектора. Взять на контроль работы по очистке, осушке и последующей дезинфекции подвалов.

Обеспечить контроль за выполнением работ по углублению водоотводной канавы для отвода грунтовых и ливневых вод. Своевременно реагировать на обращения граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что важна системная работа по устранению ям и подтоплений на дорогах и во дворах региона.

«У нас ведется большая работа по решению этих вопросов. На каждой территории есть места, которые традиционно подтапливаются. Там, где главы не могут справиться в одиночку, мы со своей стороны предлагаем помощь в рамках госпрограмм», — сказал глава региона.