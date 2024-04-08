Андрей Воробьев: важна системная работа по устранению ям и подтоплений

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что важна системная работа по устранению ям и подтоплений на дорогах и во дворах региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Глава области обсудил данную тему на совещании с руководящим составом правительства и главами городских округов. Воробьев уточнил, что остается актуальным запрос на проведение своевременного ямочного ремонта, устранение подтоплений на дорогах и во дворах.

«У нас ведется большая работа по решению этих вопросов. На каждой территории есть места, которые традиционно подтапливаются. Там, где главы не могут справиться в одиночку, мы со своей стороны предлагаем помощь в рамках госпрограмм», — сказал губернатор.

Он привел в пример Шатуру. В этом округе делают локальные ливневые системы и проводят более масштабные работы.

«Что касается ямочного ремонта, то здесь важно действовать на опережение — своевременно выявить и устранить. Также у нас запланирован значительный объем мероприятий по приведению в нормальное состояние дорог во дворах», — добавил Воробьев.

Он попросил коллег обратить внимание на данную важную работу.

«Да, весна, подтопления, ямы — в этом нет ничего нового. Но мы претендуем на то, что наши мероприятия с каждым годом будут позволять нам все меньше обращать внимание на эти проблемы. Потому что системная работа должна давать свои результаты», — подчеркнул глава региона.

Паводок в Подмосковье

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В регионе в период паводков выявлено около 1,3 тыс. подтоплений на дорогах. При этом 83% из них уже устранены.

Зампредседателя областного правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик уточнил, что каждый день специалисты обследуют дорожную сеть, на особом контроле находятся места постоянных подтоплений и луж. Указанная работа ведется в тесном взаимодействии с оперативными службами МЧС, ГИБДД, «Мострансавто» и иными ведомствами.

В случае подтопления на место оперативно выезжает подрядчик по содержанию дороги вместе с представителями администрации. Движение транспорта организовывается по одной полосе или полностью перекрывается. В последнем случае делается объезд. Подтопление устраняется в зависимости от его характера. Это может быть прочистка ливневой канализации и водопропускных труб, установка мотопомп и откачка воды, обустройство водоотводных траншей и канав.

Устранение ям

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Кроме того, в Московской области предусмотрен большой комплекс мер для устранения ям на дорогах.

«В этом году мы зарегистрировали их на 26% больше, чем в 2023-м. Всего у нас свыше 177 тыс. ям, и более 128 тыс. мы уже ликвидировали», — рассказал Гержик.

По его словам, специалисты еженедельно обследуют каждую дорогу, регистрируют выявленные ямы в СКПДИ (система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры), а затем устраняют их в нормативные сроки.

Внушительный объем работ в текущем году планируется по вопросу устранения ям в подмосковных дворах. К 1 мая на указанных территориях отремонтируют 56 тыс. кв. м покрытия. А еще с 15 апреля по 15 июля пройдет плановый ремонт, в который вошли 575 тыс. «квадратов».

Подтопления во дворах

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Руководитель Главного управления регионального государственного жилищного надзора территорий Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова рассказала, что с 1 марта по 7 апреля выявлено порядка 2,9 тыс. подтоплений на территории дворов. Большинство из них устранено за счет локальных мероприятий, среди которых откачка воды, вывоз снега, обустройство водоотводных лотков и дренажных колодцев.

«Причины подтопления разные. Есть локальные, вызванные складированием снега или грунтовыми водами. Для их устранения откачивают воду мотопомпами или спецтехникой, формируют траншеи и каналы, прочищают ливневые стоки и канализации. Есть также системные причины, они вызваны особенностями рельефа территорий. Здесь необходимо применение других решений, таких как устройство водоотводных лотков, дождеприемных колодцев, подключение к ливневым канализациям или „разуклонка“ при ремонте покрытия», — уточнила Аипова.

По ее словам, на сегодняшний день в работе еще 224 подтопления. В 2024 году зафиксировано 360 адресов, где каждый год наблюдаются проблемы. По ним проведут анализ причин, а затем в этом сезоне реализуют необходимые мероприятия для устранения.