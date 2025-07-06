Подмосковные боксеры заняли третье общекомандное место в финале VI летней Спартакиады молодежи

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Сборная Московской области завоевала 11 медалей и третье общекомандное место на соревнованиях по боксу в финале VI летней Спартакиады молодежи России. В копилке региональной команды четыре серебряных и семь бронзовых наград, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Серебряными призерами финальных соревнований юниоров стали: Фикрат Мухаметзянов из Раменского (в/к 51 кг), Леон Курчиев из Ивантеевки (в/к 71 кг) и Арсений Захаров из Подольска (в/к 75 кг).

Бронзовые медали в юниорских поединках завоевали: Егор Никитин из Раменского (в/к 48 кг), Данил Хоружий из Подольска (в/к 60 кг) и еще один подольчанин Гор Антонян (в/к 63,5 кг).

В состязаниях юниорок серебряную медаль Спартакиады завоевала Карина Бабаназарова из Дмитрова (в/к 57 кг).

Бронзовыми призерами стали три спортсменки из Дмитрова: Софья Блажина (в/к 48 кг), Алина Ветчинина (в/к 52 кг) и Ангелина Ротань (в/к 60 кг). Четвертую «бронзу» команде принесла Дарья Панова из Электростали (в/к 75 кг).

Московскую область на соревнованиях представляли 15 боксеров, 11 из которых вышли в полуфинал Спартакиады. В общекомандном зачете лидерами стала сборная Москвы, а на втором месте команда Краснодарского края.

Финальный этап VI летней Спартакиады молодёжи по боксу прошел в Москве с 29 июня по 5 июля. В нём приняли участие 175 спортсменов из 39 субъектов России.

Отметим, что Московскую область в финальных соревнованиях Спартакиады представляют более 600 спортсменов в 45 видах спорта.

III финальный этап VI летней Спартакиады молодежи России проходит с 30 мая по 31 августа. Соревнования в 24 субъектах России по 51 виду спорта организованы в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.