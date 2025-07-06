День семьи любви и верности отметят в парке имени Воробьева в Луховицах

В честь Дня семьи, любви и верности 8 июля в луховицком городском парке, который носит имя Героя Советского Союза Ивана Воробьева, пройдет праздник. Событие организуют команда этого общественного пространства и сотрудники Дома культуры «Старт». К участию приглашаются дети с родителями — как жители, так и гости города Луховицы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Праздник в центрально части парка стартует в 11.00 с открытия фотозоны и с проведения акции «Ромашка белая, лепесточки нежные». В 11.30 начнутся семейные настольные игры. С 12.00 до 12.30 состоится творческий мастер-класс, участники которого изготовят кольца «Ромашка». С полудня начнется разукрашивание мега-раскраски.

С 12.30 до 13.00 пройдет развлекательная программа «7 Я», ее для юных участников праздника организуют аниматоры ДК «Старт». В 13.00 стартует конкурс рисунков на асфальте «Моя семья». С 13.30 для детей откроется станция с аквагримом, каждый желающий украсит участки тела яркими рисунками.

Праздник состоится по губернаторской программе «Парки Подмосковья».

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