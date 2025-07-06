После матча юношеского футбола на поле произошла массовая драка

В Москве на стадионе «Сапсан-Арена» произошла массовая драка после футбольного матча между молодыми игроками ЦСКА и «Локомотива» младше 18 лет. Момент конфликта попал на видео, пишет РИА Новости .

Предварительно известно, что когда судья закончил игру, больше 40 человек устроили потасовку — дрались футболисты, запасные игроки и даже тренеры.

Сама игра была частью 13-го тура Юношеской футбольной лиги и закончилась со счетом 2:1 в пользу команды ЦСКА.

По словам диктора, который комментировал матч, в какой-то момент на игровое поле выбежали в том числе фанаты с трибун и побежали к футболистам. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.