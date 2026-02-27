Мордвинцев доложил Воробьеву об активной работе по модернизации ЖКХ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочей встречи с главой Можайского муниципального округа Денисом Мордвинцевым узнал о работе по модернизации жилищно-коммунального хозяйства. До конца текущего года в планах завершить замену 108 км сетей водоснабжения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Кроме того, цели на 2026–2027 годы — провести капремонт 8 котельных, 5 ЦТП от котельной № 40 в Можайске, почти 9 км теплосетей. К 2028 году необходимо завершить реконструкцию очистных сооружений Можайска.

«Системная работа ведется в сфере ЖКХ. У нас 59 котельных, из них 40 мы модернизировали и перевели на природный газ. На 8 котельных планируем провести работы до 2027 года (включительно). Это в основном небольшие котельные мощностью до 250 кВт. Что касается теплоснабжения, то зиму проходим в спокойном рабочем режиме», — отметил глава Можайского округа при встрече с губернатором.

Сейчас продолжается масштабная работа по замене 108 км сетей холодного водоснабжения. Уже выполнено 44 км, остается около 60 км.

Ожидается завершение реконструкции очистных сооружений. Это позволит получать качественные услуги по водоотведению Можайску, а также поселку Спутник и поселку имени Дзержинского.

