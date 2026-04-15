Московский международный кинофестиваль 2026: программа фильмов, состав жюри

В материале РИАМО — об одном из главных культурных событий этого года.

Когда и где пройдет ММКФ-2026

Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

48-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет в Москве с 16 по 23 апреля 2026 года.

Что известно о ММКФ 2026 года, кто примет участие в конкурсе

Фото - © Телеграм-канал ММКФ

В этом году на фестивале будет показано около 200 фильмов, среди которых 19 мировых и международных премьер, а также 96 общероссийских премьер. Зрителям покажут фильмы из разных стран, среди которых Россия, Китай, Южная Корея, Индия и Италия. В этом году в программе участвуют страны, которые не были представлены в прошлом году, такие как Алжир, Израиль, Монголия, ОАЭ, Пакистан, Пуэрто-Рико, Таджикистан, Таиланд, Тунис и Швейцария.

Основная конкурсная программа включает фильмы из десяти стран: Италии, России, Испании, Республики Корея, Аргентины, Мексики, Ирана, Монголии, Китая и Индии.

В жюри основного конкурса вошли режиссер, сценарист и продюсер Иван Твердовский (Россия), актриса театра и кино Дарья Екамасова (Россия), актриса и певица Цзинь Ша (Китай), режиссер, сценарист и продюсер Махмут Фазыл Джошкун (Турция), режиссер Хавьер Ребольо (Испания). Возглавил жюри Прасанна Витанаге (Шри-Ланка).

Расписание ММКФ-2026

Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Фильмы, которые будут представлены на фестивале, можно посмотреть в разных кинотеатрах столицы. Подробное расписание по дням доступно на официальном сайте.

Какие фильмы покажут на Московском международной кинофестивале 2026

Фото - © Сайт Кинопоиска

Откроет фестиваль военная драма «Ангелы Ладоги» режиссера Александра Котта. Фильм повествует о том, как в ноябре, в самое начало страшной зимы 1941 года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады, отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий, еще не вставший лед. Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать. Бывшие соперники в спорте по регатам теперь должны превратиться в настоящую единую команду, чтобы выжить самим и подарить надежду всем остальным. Главные роли исполнили Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер и другие.

Фильм закрытия фестиваля — немецкий «Берлинский герой» режиссера Вольфганга Беккера. В центре сюжета — Михаэль Хартунг, владелец убыточного видеопроката. Его жизнь меняется, когда амбициозный журналист предъявляет ему результаты расследования: много лет назад, работая на железной дороге, Михаэль якобы организовал самый крупный массовый побег из ГДР. Соблазненный щедрым гонораром, Михаэль подтверждает историю, хотя правда в ней лишь частична. неожиданно он становится национальным героем: интервью, ток-шоу, выступление в бундестаге. Чем ярче сияние славы, тем страшнее цена разоблачения — и Михаэль готов врать дальше, чтобы не потерять признание общественности, а главное — любовь и уважение близких.

Фильмы основного конкурса

Фото - © Freepik.com

«Выготский», Антон Бильжо

«Отец», Павел Иванов

«Анна Маньяни. Неизвестная история», Моника Гуэрриторе (Италия)

«Воздаяние», Даниэль Гусман (Испания)

«Зимний свет», Чо Хен-Со (Республика Корея)

«Игра в гуся», Карла Бадильо (Аргентина, Мексика)

«Корова», Кристина Фернандес Пинтадо, Мигель Льоренс (Испания)

«Небо везде одинаково», Хамидреза Газеми (Иран)

«Неоткрытое письмо», Батделгер Бямбасурен (Монголия)

«Падение», Ши Жэньфэй (Китай)

«Покойся с миром», Алессандро Д’Амбрози, Санта де Сантис (Италия)

«Путешествие в дальние края», Ким Джин Ю (Республика Корея)

«Страсть», Фазиль Разак (Индия)

Фильмы конкурса «Русские премьеры»

«Другой мир», Николай Коваленко

«Красный призрак 1812», Андрей Богатырев

«На краю света», Эдуард Новиков

«Песни джиннов», Роман Михайлов

«Температура вселенной», Виктор Шамиров

«Хрупкость. Выдумщица», Ксения Зуева

«Шурале», Алина Насибуллина

Фильмы конкурса короткометражного кино

«Дортмундские тени над Мордовией», Иван Ветошкин

«Мам», Иван Соснин

«Пер Гюнт», Елизавета Пезенская

«Хорошие дети молчат», Максим Мошков

«Кокице», Андрей Кречетов (Сербия и Россия)

«Библиотека», Гаспар Вертхейн (Аргентина)

«Васу», Сидхарт Харикумар (Индия)

«Любовь навеки», Хао Чжэн (Китай)

«Нигде — и все же где-то», Хуэйлинь Ань (Республика Корея)

«Трое», Хуан Игнасио Себальос (Аргентина)

Фильмы конкурса документального кино

«Машенька», Валерия-Гай Германика

«Музей», Марина Мария Овчинникова

«Приграничье», Владислав Рытков

«Русский Челси», Алексей Жарков (Россия и Великобритания)

«В море странных мыслей», Чхве Чендан (Республика Корея)

«Возвращение домой», Даниэл Голдинг, Дж. Митчелл Джонсон (США)

«Долгий путь домой», Сюйсун Чжэн (Китай)

«Мой Бенжамин», Виктория Клэй Мендоса (Мексика, Франция)

«Опера Местика», Бруно Жорже (Бразилия)

Фильмы вне конкурса

На конкурсе покажут фильм «Глаза Ганы» Бена Праудфута, а также документальный фильм «Рожденные в СССР». Кроме того, продолжат работать рубрики типа «Арт-кор», «Переходный возраст», «Апокалипсис сегодня», «Маленькие люди, большие истории», «Корни», «Реставрация» и т. д.

Не обойдется этот фестиваль и без жанра ужасов. В секции «Дикие ночи» представят фильмы, которые обещают пощекотать зрителям нервы. Из Ирана (совместно с Канадой) привезут фильм «Чужестранка»; покажут фильм «Кошка в мышеловке»; японцы представят фильм «Проклятие» — и нет, это не продолжение того фильма, о котором все подумали; Мексика порадует фильмом «Я, Франкельда» — и это еще не полный список.