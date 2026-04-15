Московский международный кинофестиваль 2026: программа фильмов, состав жюри
В материале РИАМО — об одном из главных культурных событий этого года.
Когда и где пройдет ММКФ-2026
48-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет в Москве с 16 по 23 апреля 2026 года.
Что известно о ММКФ 2026 года, кто примет участие в конкурсе
В этом году на фестивале будет показано около 200 фильмов, среди которых 19 мировых и международных премьер, а также 96 общероссийских премьер. Зрителям покажут фильмы из разных стран, среди которых Россия, Китай, Южная Корея, Индия и Италия. В этом году в программе участвуют страны, которые не были представлены в прошлом году, такие как Алжир, Израиль, Монголия, ОАЭ, Пакистан, Пуэрто-Рико, Таджикистан, Таиланд, Тунис и Швейцария.
Основная конкурсная программа включает фильмы из десяти стран: Италии, России, Испании, Республики Корея, Аргентины, Мексики, Ирана, Монголии, Китая и Индии.
В жюри основного конкурса вошли режиссер, сценарист и продюсер Иван Твердовский (Россия), актриса театра и кино Дарья Екамасова (Россия), актриса и певица Цзинь Ша (Китай), режиссер, сценарист и продюсер Махмут Фазыл Джошкун (Турция), режиссер Хавьер Ребольо (Испания). Возглавил жюри Прасанна Витанаге (Шри-Ланка).
Расписание ММКФ-2026
Фильмы, которые будут представлены на фестивале, можно посмотреть в разных кинотеатрах столицы. Подробное расписание по дням доступно на официальном сайте.
Какие фильмы покажут на Московском международной кинофестивале 2026
Откроет фестиваль военная драма «Ангелы Ладоги» режиссера Александра Котта. Фильм повествует о том, как в ноябре, в самое начало страшной зимы 1941 года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады, отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий, еще не вставший лед. Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать. Бывшие соперники в спорте по регатам теперь должны превратиться в настоящую единую команду, чтобы выжить самим и подарить надежду всем остальным. Главные роли исполнили Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер и другие.
Фильм закрытия фестиваля — немецкий «Берлинский герой» режиссера Вольфганга Беккера. В центре сюжета — Михаэль Хартунг, владелец убыточного видеопроката. Его жизнь меняется, когда амбициозный журналист предъявляет ему результаты расследования: много лет назад, работая на железной дороге, Михаэль якобы организовал самый крупный массовый побег из ГДР. Соблазненный щедрым гонораром, Михаэль подтверждает историю, хотя правда в ней лишь частична. неожиданно он становится национальным героем: интервью, ток-шоу, выступление в бундестаге. Чем ярче сияние славы, тем страшнее цена разоблачения — и Михаэль готов врать дальше, чтобы не потерять признание общественности, а главное — любовь и уважение близких.
Фильмы основного конкурса
- «Выготский», Антон Бильжо
- «Отец», Павел Иванов
- «Анна Маньяни. Неизвестная история», Моника Гуэрриторе (Италия)
- «Воздаяние», Даниэль Гусман (Испания)
- «Зимний свет», Чо Хен-Со (Республика Корея)
- «Игра в гуся», Карла Бадильо (Аргентина, Мексика)
- «Корова», Кристина Фернандес Пинтадо, Мигель Льоренс (Испания)
- «Небо везде одинаково», Хамидреза Газеми (Иран)
- «Неоткрытое письмо», Батделгер Бямбасурен (Монголия)
- «Падение», Ши Жэньфэй (Китай)
- «Покойся с миром», Алессандро Д’Амбрози, Санта де Сантис (Италия)
- «Путешествие в дальние края», Ким Джин Ю (Республика Корея)
- «Страсть», Фазиль Разак (Индия)
Фильмы конкурса «Русские премьеры»
- «Другой мир», Николай Коваленко
- «Красный призрак 1812», Андрей Богатырев
- «На краю света», Эдуард Новиков
- «Песни джиннов», Роман Михайлов
- «Температура вселенной», Виктор Шамиров
- «Хрупкость. Выдумщица», Ксения Зуева
- «Шурале», Алина Насибуллина
Фильмы конкурса короткометражного кино
- «Дортмундские тени над Мордовией», Иван Ветошкин
- «Мам», Иван Соснин
- «Пер Гюнт», Елизавета Пезенская
- «Хорошие дети молчат», Максим Мошков
- «Кокице», Андрей Кречетов (Сербия и Россия)
- «Библиотека», Гаспар Вертхейн (Аргентина)
- «Васу», Сидхарт Харикумар (Индия)
- «Любовь навеки», Хао Чжэн (Китай)
- «Нигде — и все же где-то», Хуэйлинь Ань (Республика Корея)
- «Трое», Хуан Игнасио Себальос (Аргентина)
Фильмы конкурса документального кино
- «Машенька», Валерия-Гай Германика
- «Музей», Марина Мария Овчинникова
- «Приграничье», Владислав Рытков
- «Русский Челси», Алексей Жарков (Россия и Великобритания)
- «В море странных мыслей», Чхве Чендан (Республика Корея)
- «Возвращение домой», Даниэл Голдинг, Дж. Митчелл Джонсон (США)
- «Долгий путь домой», Сюйсун Чжэн (Китай)
- «Мой Бенжамин», Виктория Клэй Мендоса (Мексика, Франция)
- «Опера Местика», Бруно Жорже (Бразилия)
Фильмы вне конкурса
На конкурсе покажут фильм «Глаза Ганы» Бена Праудфута, а также документальный фильм «Рожденные в СССР». Кроме того, продолжат работать рубрики типа «Арт-кор», «Переходный возраст», «Апокалипсис сегодня», «Маленькие люди, большие истории», «Корни», «Реставрация» и т. д.
Не обойдется этот фестиваль и без жанра ужасов. В секции «Дикие ночи» представят фильмы, которые обещают пощекотать зрителям нервы. Из Ирана (совместно с Канадой) привезут фильм «Чужестранка»; покажут фильм «Кошка в мышеловке»; японцы представят фильм «Проклятие» — и нет, это не продолжение того фильма, о котором все подумали; Мексика порадует фильмом «Я, Франкельда» — и это еще не полный список.