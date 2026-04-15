В Турции снова произошла стрельба в школе. Есть погибшие
В одной из школ Турции в среду произошла стрельба. Есть погибшие и пострадавшие, сообщает газета «Известия».
Инцидент произошел в городе Кахраманмараш. О стрельбе рассказал губернатор Мукеррем Унлюер.
В Сети появились кадры с места событий. На видео запечатлено, как кареты скорой помощи дежурят возле школы. Звучат сирены. На другом кадре можно заметить людей в полицейской форме.
У школы столпились десятки граждан. Среди них, вероятно, есть родители учеников. Их не пускают на территорию. Слышен женский плач.
Также в опубликованном ролике запечатлено, как в карету скорой помощи помещают пострадавшего.
Сейчас на месте происшествия работает спецназ.
Накануне на востоке Турции бывший ученик школы взял в заложники учеников, после чего покончил с собой. Он успел ранить более 13 человек.
