В Турции снова произошла стрельба в школе. Есть погибшие

В школе Турции в среду произошла стрельба

В одной из школ Турции в среду произошла стрельба. Есть погибшие и пострадавшие, сообщает газета «Известия» .

Инцидент произошел в городе Кахраманмараш. О стрельбе рассказал губернатор Мукеррем Унлюер.

В Сети появились кадры с места событий. На видео запечатлено, как кареты скорой помощи дежурят возле школы. Звучат сирены. На другом кадре можно заметить людей в полицейской форме.

У школы столпились десятки граждан. Среди них, вероятно, есть родители учеников. Их не пускают на территорию. Слышен женский плач.

Также в опубликованном ролике запечатлено, как в карету скорой помощи помещают пострадавшего.

Сейчас на месте происшествия работает спецназ.

Накануне на востоке Турции бывший ученик школы взял в заложники учеников, после чего покончил с собой. Он успел ранить более 13 человек.

