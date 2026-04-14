В Турции вооруженный подросток напал на школу и открыл огонь по ученикам

13 человек пострадали при вооруженном нападении на школу в Турции

На востоке Турции бывший ученик школы взял в заложники учащихся на востоке, после чего покончил с собой. Во дворе учебного заведения юноша открыл стрельбу, затем проник внутрь здания, где ранил 13 человек, включая педагога, сообщает Mash .

ЧП произошло в городе Шанлыурфа. В школу проник 17-летний парень с помповым ружьем. Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии. В настоящее время медики борются за их жизни.

Большую часть учеников удалось оперативно эвакуировать, после чего спецназ приступил к освобождению заложников.

На опубликованных кадрах видно, как ученики массово выбегают из школы. На месте происшествия работают городские экстренные службы.

Нападавшим оказался бывший ученик школы 2007 года рождения. Молодой человек покончил с собой.

