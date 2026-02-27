Губернатор Воробьев провел встречу с главой Можайского округа Мордвинцевым

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Можайского муниципального округа Денисом Мордвинцевым. В ходе нее были подведены итоги работы за 5 лет — обсуждалось строительство и капремонт социальных объектов, модернизация системы ЖКХ, реализация программы благоустройства, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Денис Викторович, вы возглавляете очень важный Можайский муниципальный округ — отдаленную территорию. Мы коснемся самых разных тем — благоустройство, капитальный ремонт, строительство спортивного комплекса. Расскажите, как обстоят дела со здравом, сейчас ремонтируем хирургический корпус Можайской больницы — это будет современный медцентр для более 100 тыс. жителей. Как реализуется программа модернизации ЖКХ и где наиболее заметная потребность в этом?» — обратился к главе Андрей Воробьев.

Глава Можайского округа в ходе беседы с губернатором Подмосковья рассказал, что 4-этажный хирургический корпус Можайской больницы откроется после капремонта в первом квартале 2027 года. Он будет включать хирургическое, травматологическое, гинекологическое и анестезиолого-реанимационное отделения. Также планируется в текущем году закончить строительство подстанции скорой помощи в селе Поречье.

«За последние 5 лет прошла масштабная модернизация медицинской инфраструктуры. Мы открыли центр амбулаторной онкологической помощи, капитально отремонтировали амбулаторию в д. Клементьево, ФАП в п. Гидроузел и приобрели тяжелое медицинское оборудование — МРТ, КТ, 2 рентген-аппарата. Ну и, конечно, очень ждем завершения капитального ремонта нашего 4-этажного корпуса больницы. Там будет расположена хирургия, травматология, гинекология, операционные блоки и приемное отделение. Корпус позволит создать хирургический кластер с самым современным оборудованием. Туда смогут приезжать пациенты и из других территорий — из Волоколамска, Рузы и т. д. Планируем завершить капремонт в первом квартале 2027 года», — сказал Денис Мордвинцев.

Школы и ФОК

Кроме того, глава отметил, что с 2021 по 2025 годы двери распахнули новые школы на 275 мест в селе Тропарево и на 550 мест в Можайске с дополнительным спортивным залом в рамках проекта «Самбо в школах». Проведен капремонт школ №1 и №2 в Можайске, СОШ в поселке Гидроузел, в деревне Клементьево, поселке Колычево.

В Можайске возвели ФОК «Арсенал» — он стал домашней ареной для спортшколы олимпийского резерва по самбо и дзюдо. Выполнен ремонт спорткомплекса в поселке Гидроузел. В этом году по плану еще нужно завершить капремонт школы в деревне Мокрое и реконструкцию стадиона «Спартак».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.