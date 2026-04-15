Дети ходят по лужам: детскую поликлинику в Волгограде масштабно затопило

Масштабный потоп произошел в детской поликлинике на улице Запорожской в Волгограде. Несмотря на него, врачи продолжают прием маленьких пациентов, сообщают читатели V1.RU .

Утром в одном из помещений здания прорвало трубу. Вода разлилась по коридорам цокольного этажа. Там образовались лужи глубиной 5-7 сантиметров.

По словам очевидцев, врачи не стали менять график приема пациентов. Между тем родители жалуются, что им приходится вести больных детей прямо по лужам — в обход путей нет.

По словам горожан, медики и другой персонал ничего не делают, чтобы устранить последствия прорыва трубы. По больнице разбросаны тряпки, которые лишь частично впитывают влагу. Огородить опасные участки или организовать временный обход тоже не удалось.

В аварийной службе управляющей компании сообщили, что помещения поликлиники затопило из-за аварии на сетях водоснабжения. Там отметили, что специалисты уже решают проблему. В комитете здравоохранения подтвердили, что последствия коммунальной аварии в больнице уже устраняются.

Ранее прорыв дамбы произшел в Дагестане. В зоне подтопления погибли два человека.

