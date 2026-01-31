Молдавские энергетики возобновляют подачу электроэнергии в стране

Энергетические компании Молдавии восстанавливают электроснабжение для населения после неполадок, возникших на межгосударственных линиях электропередач, соединяющих Украину, Молдавию и Румынию. Об этом заявили в пресс-службе Министерства энергетики, пишет ТАСС .

По данным ведомства, на юге республики уже возобновлена работа всех линий электропередач с напряжением 110 кВ, также полностью обеспечено питание электрических подстанций 110 кВ и фидеров 10 кВ.

Помимо этого, в Кишиневе частично восстановлена подача электричества потребителям. В северных и северо-западных регионах страны восстановлены все линии 110 кВ и запитаны все фидеры 10 кВ, обеспечивающие энергией объекты критически важной инфраструктуры. Подключение конечных потребителей осуществляется постепенно.

Ранее сообщалось, что 31 января в большей части молдавского Кишинева произошел блэкаут. Местным жителям пришлось использовать генераторы.

