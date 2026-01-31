В большей части молдавского Кишинева произошел блэкаут

сегодня в 13:01

В большей части столицы Республики Молдовы, Кишиневе, отключился свет. В городе используют генераторы, сообщает в своем Telegram-канале мэр города Ион Чебан.

Полицию уже отправили на перекрестки, где перестали функционировать светофоры. Правоохранители будут регулировать дорожное движение.

Во многих районах Кишинева перестали ходить троллейбусы. Местных жителей попросили не паниковать и сохранять спокойствие.

Отключения электричества зафиксировали не только в Кишиневе, но и в других районах Молдовы. Света нет и в пригородах столицы, Чадыр-Лунге, Комрате.

В электрокомпании Premier Energy предупреждали о вероятности обрыва проводов. Причина в наледи.

