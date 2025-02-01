Молдавская ГРЭС снова начнет генерировать энергию на газе

Красносельский: МГРЭС со 2 февраля подключит потребителей к газоснабжению

Молдавская государственная районная электростанция (МГРЭС) до конца дня 1 февраля снова начнет генерировать энергию на газе, а со 2 февраля возобновится подача газоснабжения бытовым потребителям. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский.

«В приоритете сейчас запуск системы теплоэнергетики. Необходимо поднять температуру в сети централизованного теплоснабжения, чтобы к воскресенью (2 февраля — ред.) тепло пришло в дома приднестровцев», — сообщил Красносельский.

Со 2 февраля в Приднестровье планируют возобновить газоснабжение в домах местных жителей. При этом веерные отключения света уже прекращены.

Ранее Красносельский сообщал, что Тирасполь готов получать газ от Молдавии. По его словам, оплата поставок природного топлива будет гарантирована.