«Ну, и конечно, мы не разделяем себя. Мы так договорились, и в этой парадигме живем», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Ранее губернатор заявил, что в каждом муниципалитете региона, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — уточнил Воробьев.