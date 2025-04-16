Андрей Воробьев: самая масштабная модернизация систем ЖКХ проходит в Подмосковье

В каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Ранее пресс-служба Мособлдумы сообщила, что в регионе в этом году запланировано 98 мероприятий по водоснабжению, в частности, модернизация 51 водозаборного узла. Также ремонтные работы пройдут на 55 участках тепловых сетей. 52 мероприятия запланировано по водоотведению, в том числе модернизация 3 канализационных насосных станций, 11 очистных сооружений.