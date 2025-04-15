В Подмосковье более 4,5 млрд руб выделили на ремонт 50 объектов водоотведения

В Московской области продолжается модернизация объектов водоотведения. Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов , только в этом году запланировано 98 мероприятий по водоснабжению, в частности — модернизация 51 водозаборного узла. Также ремонтные работы пройдут на 55 участках тепловых сетей. 52 мероприятия запланировано по водоотведению, в том числе модернизация 3 канализационных насосных станций, 11 очистных сооружений. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

По словам парламентария, вопрос модернизации коммунальной инфраструктуры — один из тех, который всегда волнует жителей. Ведь тепло в домах, чистая вода — это те условия, которые необходимы для комфортного проживания.

«В 2023 году наш губернатор заявил о старте беспрецедентной программы модернизации коммунальной инфраструктуры. За 5 лет в Подмосковье заменят свыше 1200 км сетей. До 2028 года перемены почувствуют порядка 3,2 млн жителей. Модернизация ведется в рамках концессий, инвестиционных и производственных программ, а также по госпрограммам. В этом году только на ремонт 50 объектов водоотведения выделено более 4,5 млрд рублей. Из них свыше 3,84 млрд рублей из регионального бюджета», — рассказал Брынцалов.

Спикер регионального парламента отметил, что в 2026 году в Московской области предусмотрена модернизация 53 водозаборных узлов, 1 водопроводной насосной станции, 1 водорегулирующего узла, 29 участков сетей водоснабжения. Также планируется 62 мероприятия по водоотведению. В их числе модернизация канализационных насосных станций, очистных сооружений, коллекторов и участков сетей водоотведения.

«Сейчас модернизация систем водоотведения активно ведётся в бывших военных городках, в частности в мкр. Северный в Балашихе. Вместе с главой городского округа Сергеем Юровым проинспектировали ход ремонтных работ. Здесь запланирован капремонт около 5 км канализационных сетей. Стоимость работ 95,5 млн рублей, из которых почти 66 млн из регионального бюджета. Завершить работы здесь планируем уже в следующем году. Перемены положительно скажутся на комфорте проживания более 3,5 тыс. человек в 26 многоквартирных домах. А также затронут 7 социально-значимых объектов», — сказал Игорь Брынцалов.

Что касается мкр. Заря, который также ранее был военным городком, то здесь уже завершен первый этап реконструкции сетей теплоснабжения. По словам Сергея Юрова, заменены наиболее изношенные — длиной 11 км, а также капитально отремонтировано 977 погонных метров сетей водоснабжения.

«В прошлом году начат капитальный ремонт водопроводных сетей протяжённостью 2,8 км стоимостью 122 млн рублей, из которых 84,3 млн рублей из бюджета Подмосковья. Также планируется выполнить капитальный ремонт около 3,5 км канализационных сетей стоимостью 124 млн рублей. На эти работы также выделили деньги из регионального бюджета — более 85,7 млн рублей. В планах завершить работы в следующем году», — отметил Брынцалов.

В этом и следующем году в мкр. Заря запланирован второй этап реконструкции тепловых сетей. Будут выполнены сначала проектные работы, затем замена трубопроводов. На это планируется потратить 187 млн рублей.

«В итоге уже проведенные и запланированные работы затронут более 26 тыс. жителей мкр. Заря, которые проживают в 71 многоквартирном доме, а также 8 социально-значимых объектов. В целом мы видим, как за несколько лет получилось значительно преобразить территории бывших военных городков. О том, что жить стало комфортнее, говорят и сами жители. Отрадно, что они с пониманием относятся ко всем ремонтным работам. Несмотря на то, что сейчас могут быть временные неудобства, все мы понимаем, что в дальнейшем это будут современные, благоустроенные микрорайоны», — подытожил Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.