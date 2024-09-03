Министр ЖКХ Подмосковья поздравил школьников региона с началом учебного года

В школах Московской области, как и по всей стране, стартовал новый учебный год. Школьные классы наполнились радостными голосами детей, с волнением возвращающихся за парты после летних каникул. Это значимое событие не только для учеников, но и для их родителей. Сотрудники ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» (КС МО), подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области, также с волнением провожали своих детей в школы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский присоединился к поздравлениям.

«Поздравляю всех учеников Подмосковья с началом нового учебного года! Этот день символизирует возможности, стремления к знаниям и достижения поставленных целей. Хочу отметить детей сотрудников подведомственных организаций МинЖКХ, в том числе и ГУП МО „КС МО“. Ваши успехи и активное участие в конкурсах и акциях вдохновляют нас на дальнейшие свершения. Я горжусь, что предприятия поддерживают и создают условия для успешного отдыха и обучения детей, организуя летние лагеря и предоставляя возможности для развития», — сказал Велиховский.

Кроме того, по словам министра, важным направлением работы министерства в области поддержки социального развития регионов является восстановление образовательных учреждений на новых территориях.

«В Донецкой Народной Республике завершен капитальный ремонт 8 школ в Мариуполе и 2 школ — в Макеевке, а в Луганской Народной Республике — ремонт 1 школы. Это не только наш вклад в образование, но и в будущее поколение, которое получит качественное образование в современных условиях», — отметил министр ЖКХ Подмосковья.

Дети сотрудников ГУП МО «КС МО», которые провели лето насыщенно и разнообразно, вспоминают с теплотой увлекательные каникулы: одни — отдых с родителями, другие — время, проведенное в летнем оздоровительном лагере, организованном предприятием. Такие инициативы входят в социальную программу компании, направленную на поддержку семей сотрудников. В этом году в каждой смене лагеря отдохнули около 40 детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил детей и родителей с началом нового учебного года. Глава региона пожелал школьникам отличных результатов в учебе.

«Поздравляю всех с началом нового учебного года! Это всегда волнительный день — как для ребят, так и для родителей и учителей», — написал Воробьев в Telegram-канале.