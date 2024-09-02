Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с началом нового учебного года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил детей и родителей с началом нового учебного года. Глава региона пожелал школьникам отличных результатов в учебе.

«Поздравляю всех с началом нового учебного года! Это всегда волнительный день — как для ребят, так и для родителей и учителей», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Утром в понедельник в гимназии имени Примакова с напутственным словом выступил глава МИД России Сергей Лавров.

Губернатор отметил, что в этом году за парты сядут 1,085 млн ребят, 115 тыс. из них идут в первый класс. Сегодня в Подмосковье открываются 39 новых школ и еще 40 начинают работу после капитального ремонта.

«Дорогие наши школьники, желаю вам всем отличных результатов — в учебе, творчестве, спорте. Не бойтесь ошибаться, задавать вопросы, будьте любознательными и смелыми, и у вас все получится. Желаю всем удачи и только побед!» — добавил глава региона.