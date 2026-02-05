Лукашенко отложил запланированное увеличение тарифов на ЖКУ до марта

Лукашенко перенес повышение тарифов на ЖКУ с 1 января на 1 марта 2026 года

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко перенес запланированное повышение цен на жилищно-коммунальные услуги с начала января на начало марта 2026 года, сообщает «Царьград» .

По данным БЕЛТА, данное предложение поступило от правительства страны и было одобрено президентом.

Изначально предполагалось, что тарифы вырастут на основании указа № 33 от 23 января 2026 года, однако его вступление в силу было решено отложить. Представители власти указали на то, что в первые месяцы года, из-за низких температур, использование электроэнергии и газа для обогрева домов увеличилось на 45% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В правительстве подчеркнули, что повышение тарифов в таких условиях привело бы к существенному росту сумм в квитанциях для населения.

Данное решение было принято во избежание дополнительной финансовой нагрузки на граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Ранее Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость пересмотра режима уличного освещения в Витебской области с целью сокращения потребления электроэнергии.

