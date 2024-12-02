Люди замерзают: вода и свет пропали в ЖК «Новое Внуково» в Новой Москве

В понедельник жильцы жилого комплекса «Новое Внуково» в Новой Москве столкнулись с отключением воды и электричества после обеда. Ситуацию до сих пор не исправили, люди жалуются на то, что замерзают в квартирах, сообщает Mash .

Вода и электричество пропали примерно в 13:30. Жильцы попытались обратиться к коммунальщикам и в «Водоканал», но пока что на их просьбу исправить ситуацию никто не ответил.

Управляющая компания «Самолет» заявила, что вода и свет пропали из-за аварии. Электричество появляется и сразу же пропадает. В службах жильцам ответили, что ЖК не относится к Москве. При этом люди утверждают, что уже давно прописаны в столице.

Жильцы жалуются на то, что в квартирах холодно — температура не поднимается выше 15 градусов. Люди не знают, как им согреться.

Ранее стало известно, что деревня в Смоленской области 10 дней живет без света и связи. Местные жители греются с помощью печек.